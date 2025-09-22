Интервидение
22 сентября, 05:50

Пушилин: В Донецке два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Два мирных жителя Донецка получили ранения в результате ночной атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«В Куйбышевском районе столицы региона в результате атаки ударного БПЛА ранения средней степени тяжести получил парень 2006 г.р. и мужчина 1992 г.р.», — написал Пушилин.

По его словам, также повреждено пять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.

Ранее Министерство обороны России заявило о двух погибших в результате атаки украинских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Позднее число жертв возросло до трёх человек, также пострадали 16 человек. После атаки произошло возгорание в школе, которое удалось ликвидировать. В здании полностью разрушен актовый зал, а библиотека получила значительные повреждения.

