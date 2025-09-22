«Незавидная участь»: В ГД раскрыли, чем заплатит Киев за удары по санаторию и школе в Крыму

Россия нанесёт мощные ответные удары по военным объектам Украины после атаки на Крым. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что целью станут объекты военной инфраструктуры, склады и военно-промышленные предприятия, поскольку Россия не наносит удары по мирному населению. Он назвал ответные действия неизбежными и направленными против тех, кто принимал решения о нападении.