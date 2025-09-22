Интервидение
22 сентября, 13:12

«Незавидная участь»: В ГД раскрыли, чем заплатит Киев за удары по санаторию и школе в Крыму

Депутат Колесник: Россия нанесёт удары возмездия по ОПК Украины за атаку на Крым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dora Ubaldina

Россия нанесёт мощные ответные удары по военным объектам Украины после атаки на Крым. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что целью станут объекты военной инфраструктуры, склады и военно-промышленные предприятия, поскольку Россия не наносит удары по мирному населению. Он назвал ответные действия неизбежными и направленными против тех, кто принимал решения о нападении.

«Собственно, вся цепочка на Украине, которая принимала решение по нанесению ударов по мирному населению РФ, по Крыму и другим субъектам, должна быть жестоко наказана. Я думаю, так всё и произойдёт. Всех лидеров формирований, которые принимали участие в нанесении удара по мирному населению, ждёт совсем незавидная участь», — резюмировал Колесник.

Напомним, 21 сентября крымский посёлок Форос подвергся налёту украинских БПЛА, в результате которого погибли трое человек, есть раненые. Повреждения получили здание школы и санатория. Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал случившееся терактом. В СК РФ возбудили уголовное дело. Семьям жертв и пострадавшим выплатят компенсации до 1,5 миллиона рублей.

