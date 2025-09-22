Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны для атаки на Крым

Украинские войска могли атаковать Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов большой дальности, которые были запущены над Чёрным морем. Такое мнение выразил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это единственный реалистичный путь достижения полуострова, поскольку в случае перемещения над континентальной территорией России дроны были бы своевременно обнаружены и ликвидированы.

«[Для ударов по Крыму ВСУ использовали] беспилотники дальнего действия. Видимо, их запустили над Чёрным морем, по-другому к полуострову не подойти», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.