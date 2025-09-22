Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли запустить дроны для атаки на Крым
Эксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить дроны с Чёрного моря для атаки на Крым
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov
Украинские войска могли атаковать Крым с помощью беспилотных летательных аппаратов большой дальности, которые были запущены над Чёрным морем. Такое мнение выразил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, это единственный реалистичный путь достижения полуострова, поскольку в случае перемещения над континентальной территорией России дроны были бы своевременно обнаружены и ликвидированы.
«[Для ударов по Крыму ВСУ использовали] беспилотники дальнего действия. Видимо, их запустили над Чёрным морем, по-другому к полуострову не подойти», — подчеркнул специалист в беседе с NEWS.ru.
Если бы БПЛА двигались через территорию России, то, по словам Дандыкина, их бы там обнаружили и сбили. В данном же случае дроны каким-то образом смогли прорваться. Очевидно, учитывая размер боевой нагрузки и силу взрыва, это была не диверсионная группа, подытожил эксперт.
Напомним, что накануне Крым подвергся атаке беспилотников, в результате которой в Форосе погибли три человека, 16 получили ранения. Также была повреждена школа. Председатель крымского парламента Владимир Константинов охарактеризовал действия украинских властей как террористические и отметил, что они понесут заслуженное наказание. В связи с происшествием СК возбудил уголовное дело. В МИД сообщили, что Россия уже готовит ответ на атаку.