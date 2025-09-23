В Госдуме раскрыли, почему Европа «переобулась» в отношении Палестины
Депутат Журова: Признание Палестины ООН уравняет силы в конфликте с Израилем
Решение ряда европейских стран поддержать признание палестинского государства связано с необходимостью уравнять стороны в израильско-палестинском конфликте. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с РИА «ФедералПресс».
«Ситуация с Палестиной следующая: есть резолюция Совета безопасности ООН, в соответствии с которой большое количество стран признают Палестину как государство. Это позволит уровнять силы в регулировании их конфликта с Израилем», – заявила Журова.
Парламентарий отметила, что Россия, являясь правопреемницей СССР, признала Палестину уже давно и не отклоняется от решений ООН. Журова допустила, что на подобные шаги европейских политиков могла повлиять внутренняя обстановка в их странах, где проживает значительное количество мусульман. При этом она констатировала, что подобные действия едва ли встретят положительную реакцию со стороны Израиля.
Напомним, недавно государственность Палестины признали Великобритания, Канада, Австралия, Португалия и Франция. Позже такое же мнение высказали Бельгия и Люксембург. В ближайшее время ожидаются соответствующие заявления от ряда европейских государств.