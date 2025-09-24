Самолёт с министром обороны Испании сбился с пути у Калининграда, крайней делают Россию
El Confidencial: Самолёт с главой МО Испании остался без GPS вблизи Калининграда
Когда военный самолёт с министром обороны Испании Маргаритой Роблес пролетал вблизи Калининграда, у него начались перебои в работе GPS. Инцидент обошёлся без негативных последствий, но во всём уже успели обвинить российских военных.
«Инцидент, целью которого было отключение GPS военного самолёта, не имел последствий, поскольку самолёт оборудован для приёма сигналов от военного спутника. Один из присутствующих командиров отметил, что такие попытки являются обычными в этом районе», — сообщает El Confidencial.
Министр Испании направлялась к авиабазе Шяуляй в Литве, где должно состояться очередное заседание западных чиновников о мерах «по противодействию Москве».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков жёстко осудил Запад за бездоказательные «экзальтированные истерики». Так он отреагировал на шумиху, поднятую Эстонией якобы из-за пролёта российских истребителей МиГ-31 над Таллином утром 19 сентября. Минобороны РФ всё опровергло и пояснило, что самолёты выполняли плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область и ни разу не пересекали границы других государств. НАТО уже признало, что никакой угрозы не было. Но Минобороны Литвы всё равно призвало сбивать русские истребители из-за «МиГов-призраков».
