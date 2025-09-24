Когда военный самолёт с министром обороны Испании Маргаритой Роблес пролетал вблизи Калининграда, у него начались перебои в работе GPS. Инцидент обошёлся без негативных последствий, но во всём уже успели обвинить российских военных.

«Инцидент, целью которого было отключение GPS военного самолёта, не имел последствий, поскольку самолёт оборудован для приёма сигналов от военного спутника. Один из присутствующих командиров отметил, что такие попытки являются обычными в этом районе», — сообщает El Confidencial.

Министр Испании направлялась к авиабазе Шяуляй в Литве, где должно состояться очередное заседание западных чиновников о мерах «по противодействию Москве».