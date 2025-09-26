«Много погибших»: Гладков обратился к белгородцам из-за тяжёлой недели под ударами ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с пожеланиями набраться сил и верить в скорейшую победу. Своё видеообращение чиновник записал на фоне тяжёлой для области недели, когда ВСУ устроили нескончаемые атаки на мирные жилые кварталы.

«Тяжёлая для нас неделя. Много раненых, много погибших. Поэтому я с утра просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области, а мы занимались только мирным трудом», — сказал политик.