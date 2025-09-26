Интервидение
26 сентября, 08:08

«Много погибших»: Гладков обратился к белгородцам из-за тяжёлой недели под ударами ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с пожеланиями набраться сил и верить в скорейшую победу. Своё видеообращение чиновник записал на фоне тяжёлой для области недели, когда ВСУ устроили нескончаемые атаки на мирные жилые кварталы.

«Тяжёлая для нас неделя. Много раненых, много погибших. Поэтому я с утра просто хотел пожелать каждому из вас мирного доброго утра, мирного доброго дня, чтобы война прошла, чтобы победа пришла в наши дома, чтобы мир засиял на всей территории Белгородской области, а мы занимались только мирным трудом», — сказал политик.

Гладков охарактеризовал оперативную обстановку в области как «крайне сложную». Только за 23 сентября семь мирных жителей пострадали в результате ударов ВСУ по Белгороду и пригороду. Из-за продолжающихся атак власти областного центра ввели временные ограничения на работу крупных ТЦ. Под атакой оказался и детсад. А в селе Новая Таволжанка 25 сентября беспилотник сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего погиб находившийся внутри мужчина.

