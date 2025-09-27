ФБР уволило сотрудников, преклонивших колено в память о Джордже Флойде в 2020-м
Обложка © ТАСС / AP / Evan Vucci
Федеральное бюро расследований (ФБР) приняло решение уволить сотрудников, которые в 2020 году встали на одно колено в знак протеста после гибели Джорджа Флойда. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Как следует из материала издания, ФБР приняло решение уволить сотрудников, которые попали на фото во время акта солидарности. Изначально их перевели на другие позиции, но затем последовало увольнение. Хотя точное число уволенных не установлено, источники агентства указывают, что мера предпринята в отношении приблизительно 20 человек.
Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб, когда полицейский Шовин применил удушающий приём, прижимая мужчину коленом к земле. Это вызвало протесты в Миннеаполисе, сопровождавшиеся беспорядками и пожарами. Акции распространились на другие города и страны, после чего возникло социальное движение Black Lives Matter. В 2022 году бывший полицейский Дерек Шовин был осуждён за убийство Джорджа Флойда, ему был назначен новый срок. Изначально его признали виновным в убийстве афроамериканца, а затем добавили более 20 лет за посягательство на гражданские права жертвы. Впоследствии другой полицейский, причастный к смерти Флойда, получил наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы.
