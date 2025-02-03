Пострадавшая от убившего Джорджа Флойда полицейского получит $600 тысяч

Город Миннеаполис в штате Миннесота выплатит компенсацию в размере 600 тысяч долларов Пэтти Дэй, к которой бывший полицейский Дерек Шовин, виновный в смерти Джорджа Флойда, применил чрезмерную жестокость, прижав её коленом к земле. Об этом сообщил канал ABC News.

Дэй в мае 2024 года подала в суд из-за чрезмерного насилия и незаконного лишения свободы, которые применил к ней Шовин с напарником. По её утверждению, полицейские схватили её в январе 2020 года, резко вытянув из машины и уронив на землю. В то время женщина была пьяна. Сообщается, что ей будет выплачено $175 тыс., а её адвокатам — $425 тыс.