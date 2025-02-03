Пострадавшая от убившего Джорджа Флойда полицейского получит $600 тысяч
Бывший полицейский Дерек Шовин, осуждённый за убийство Джорджа Флойда. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Darnella Frazier
Город Миннеаполис в штате Миннесота выплатит компенсацию в размере 600 тысяч долларов Пэтти Дэй, к которой бывший полицейский Дерек Шовин, виновный в смерти Джорджа Флойда, применил чрезмерную жестокость, прижав её коленом к земле. Об этом сообщил канал ABC News.
Дэй в мае 2024 года подала в суд из-за чрезмерного насилия и незаконного лишения свободы, которые применил к ней Шовин с напарником. По её утверждению, полицейские схватили её в январе 2020 года, резко вытянув из машины и уронив на землю. В то время женщина была пьяна. Сообщается, что ей будет выплачено $175 тыс., а её адвокатам — $425 тыс.
Канал сообщает, что власти Миннеаполиса уже выплатили свыше $36 млн в рамках дел о неправомерных действиях полиции с участием Шовина.
Напомним, 25 мая 2020 года Джордж Флойд погиб, когда полицейский Шовин применил удушающий приём, прижимая мужчину коленом к земле. Это вызвало протесты в Миннеаполисе, сопровождавшиеся беспорядками и пожарами. Акции распространились на другие города и страны, после чего возникло социальное движение Black Lives Matter. В июле 2022 года осуждённый за убийство Флойда уже бывший сотрудник полиции Шовин получил новый срок. Сначала его осудили за убийство афроамериканца, а потом приговорили ещё к более чем 20 годам за нарушение гражданских прав жертвы. Позднее другого полицейского, причастного к смерти Флойда, приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.