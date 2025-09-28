Суд Москвы разыскивает свыше 82 тысяч бутылок алкоголя

Арбитражный суд столицы повторно направил запрос в отдел полиции Воронежской области, чтобы уточнить местонахождение свыше 82 тысяч бутылок алкогольной продукции, принадлежащих курскому ООО «ПК Кристалл-Лефортово». Эта компания когда-то входила в структуру одного из крупнейших российских производителей водки. Суд решил отложить рассмотрение дела до получения ответа от полиции, поскольку необходимо подтвердить, находятся ли эти бутылки под арестом.

По данным РИА «Новости», рассматривается заявление обанкротившейся компании, которая оспаривает отказ Росалкогольтабакконтроля продлить срок хранения и продажу остатков алкоголя. ООО просит суд обязать регулятора выдать временное разрешение на реализацию 82 445 бутылок либо продлить действие лицензии 2017 года до фактической реализации продукции.

Для оценки качества и безопасности алкоголя, предположительно хранящегося на складах в Новоусманском районе, была назначена экспертиза Торгово-промышленной палаты Воронежской области. Однако с декабря 2024 года эксперты не смогли получить доступ к продукции для исследования.

Впервые запрос в полицию суд направил в июне, затем повторил в сентябре, предупредив, что при необоснованном непредоставлении информации может быть наложен судебный штраф. Следующее заседание назначено на октябрь.

ООО «ПК Кристалл-Лефортово» признано банкротом Арбитражным судом Курской области в 2019 году, ранее обанкротилась и головная компания «ГК Кристалл-Лефортово» в Москве. Финансовые трудности связаны с крахом дистрибьюторской фирмы «Статус-групп», что отразилось на всей группе, выпускавшей известные бренды водки «Старая Москва», «Путинка» и «Столичная».