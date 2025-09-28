В администрации президента рассказали об отношении Путина к Кеосаяну

Первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов заявил о тёплом отношении главы государства Владимира Путина к режиссёру Тиграну Кеосаяну. Соответствующее заявление было сделано во время церемонии прощания с известным кинематографистом.

«Владимир Владимирович действительно к Тиграну очень хорошо относился», — сказал Громов.

Церемония прощания с Кеосаяном проходит сегодня, 28 сентября, в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве.

Напомним, что Тигран Кеосаян скончался 26 сентября на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжёлым заболеванием. В конце прошлого года режиссёр перенёс сердечный приступ, который привёл к коме. К сожалению, он так и не пришёл в сознание. Печальную новость сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, являющаяся супругой режиссёра. Среди пришедших почтить память Кеосаяна были актёр Иван Охлобыстин, юморист Евгений Петросян и другие известные деятели культуры.