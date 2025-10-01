Отец и дед погибшего байкера Ковалёва хотят для убийцы пожизненного заключения

Убийце молодого байкера Кирилла Ковалёва необходимо назначить пожизненное заключение. С таким требованием выступили убитые горем отец и дед погибшего, беседуя с корреспондентом Life.ru у зала суда, где сегодня должны были вынести приговор.

Обстановка у здания суда в Москве, где огласят приговор подельникам и убийце молодого байкера Кирилла Ковалёва. Видео © Life.ru

«Я бы хотел пожизненного заключения вообще для этих людей. Просто нет места на этой Земле. Хочу услышать справедливое решение суда», — сказал дедушка Кирилла.

Поддержать семью убитого Ковалёва приехали байкеры из сообщества «МотоМосква». Вынесение приговора уже перенесли на другой день. Дата следующего заседания пока не определена.