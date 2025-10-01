Отец и дед погибшего байкера Ковалёва хотят для убийцы пожизненного заключения
Обложка © Life.ru
Убийце молодого байкера Кирилла Ковалёва необходимо назначить пожизненное заключение. С таким требованием выступили убитые горем отец и дед погибшего, беседуя с корреспондентом Life.ru у зала суда, где сегодня должны были вынести приговор.
Обстановка у здания суда в Москве, где огласят приговор подельникам и убийце молодого байкера Кирилла Ковалёва. Видео © Life.ru
«Я бы хотел пожизненного заключения вообще для этих людей. Просто нет места на этой Земле. Хочу услышать справедливое решение суда», — сказал дедушка Кирилла.
Поддержать семью убитого Ковалёва приехали байкеры из сообщества «МотоМосква». Вынесение приговора уже перенесли на другой день. Дата следующего заседания пока не определена.
Напомним, что трагедия произошла в апреле 2024 года, когда 21-летний Шахин Аббасов нанёс смертельный удар ножом байкеру Кириллу Ковалёву. Парень лишь сделал замечание о неправильной парковке во дворе. В итоге мотоциклист скончался в больнице от полученных ранений. Убийца попытался скрыться, ему помогали сразу несколько родственников. В конце концов преступник был задержан через два дня в Ростовской области. Впоследствии под стражу были взяты его друг Нахид Гусейнов, дядя Бахтияр Аббасов и отец Низами Аббасов. Позднее к ним присоединились ещё два брата: Исахан и Шохрат. Летом 2024 года всем обвиняемым мера пресечения в виде ареста была продлена.
