Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 14:03

Отец и дед погибшего байкера Ковалёва хотят для убийцы пожизненного заключения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Убийце молодого байкера Кирилла Ковалёва необходимо назначить пожизненное заключение. С таким требованием выступили убитые горем отец и дед погибшего, беседуя с корреспондентом Life.ru у зала суда, где сегодня должны были вынести приговор.

Обстановка у здания суда в Москве, где огласят приговор подельникам и убийце молодого байкера Кирилла Ковалёва. Видео © Life.ru

«Я бы хотел пожизненного заключения вообще для этих людей. Просто нет места на этой Земле. Хочу услышать справедливое решение суда», сказал дедушка Кирилла.

Поддержать семью убитого Ковалёва приехали байкеры из сообщества «МотоМосква». Вынесение приговора уже перенесли на другой день. Дата следующего заседания пока не определена.

Экс-замминистра культуры пошла в Верховный суд из-за 7 лет колонии за Музей мороженого
Экс-замминистра культуры пошла в Верховный суд из-за 7 лет колонии за Музей мороженого

Напомним, что трагедия произошла в апреле 2024 года, когда 21-летний Шахин Аббасов нанёс смертельный удар ножом байкеру Кириллу Ковалёву. Парень лишь сделал замечание о неправильной парковке во дворе. В итоге мотоциклист скончался в больнице от полученных ранений. Убийца попытался скрыться, ему помогали сразу несколько родственников. В конце концов преступник был задержан через два дня в Ростовской области. Впоследствии под стражу были взяты его друг Нахид Гусейнов, дядя Бахтияр Аббасов и отец Низами Аббасов. Позднее к ним присоединились ещё два брата: Исахан и Шохрат. Летом 2024 года всем обвиняемым мера пресечения в виде ареста была продлена.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar