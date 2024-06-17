Суд продлил арест шестерым фигурантам дела об убийстве байкера Ковалёва в Москве
Суд Москвы продлил арест шестерым убийцам байкера Ковалёва. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Басманный суд Москвы продлил арест всем шестерым обвиняемым по делу об убийстве на столичной парковке 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд Москвы продлил арест шестерым убийцам байкера Ковалёва. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Исахана Аббасова и Нахида Гусейнова", — говорится в сообщении.
Напомним, 17 апреля 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера Кирилла Ковалёва за замечание по поводу неправильной парковки во дворе. От ранения мотоциклист скончался. Момент убийства попал на камеру домофона. Убийца успел скрыться, через два дня его поймали в Ростовской области, а затем арестовали. Позже под стражу заключили его друга Нахида Гусейнова, дядю Бахтияра Аббасова и отца Низами Аббасова. После них в изолятор определили ещё двух братьев Шахина: Исахана и Шохрата. Позже в СИЗО отправили экс-инспектора ГИБДД, который за взятку помог скрыться преступникам.