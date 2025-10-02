«Горбатая» легенда советского автопрома: Россиянам раскрыли неизвестные факты о «Запорожце»

Первый «Запорожец», сошедший с конвейера 1 октября 1960 года, стал эпохальным явлением в советском автопроме, получив народное прозвище «горбатый» за уникальный дизайн задней части кузова. Как сообщает РИА «ФедералПресс», автомобиль создавался на Запорожском заводе сельскохозяйственной техники «Коммунар», где изначально отсутствовали специализированные инженерные разработки для автопроизводства.

Конструкторские особенности модели включали двигатель от десантной амфибии с V-образным расположением цилиндров, что потребовало изменения дизайна и привело к характерному горбу. При этом ЗАЗ-965 обладал инновационными для своего времени решениями: автономной печкой, плоским днищем для повышенной проходимости и шестизначным одометром с точностью до сотен метров.

На базе первоначальной модели разрабатывались специализированные модификации, включая версию для людей с ограниченными возможностями, внутризаводской пикап 965-П и экспортный вариант ZAZ Yalta. В 1966 году было запущено производство обновлённой модели ЗАЗ-966 с мощностью двигателя 27 лошадиных сил, получившей в народе прозвище «Чебурашка» из-за характерных боковых воздухозаборников.