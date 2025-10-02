Прошёл огонь и воду: Брошенный ВСУ украинец натопил 700 литров снега для спасения родных
Брошенный ВСУ житель Часова Яра рассказал, как топил снег для спасения родных
Василий из Часова Яра. Обложка © RT
Мирные жители Часового Яра оказались в заложниках у ВСУ, которые в процессе отступления превратили город в укрепрайон, игнорируя потребности гражданского населения. Об этом свидетельствует история местного жителя Василия. Как рассказал мужчина, его семья выжила в зоне боевых действий благодаря подсобному хозяйству, но столкнулась с острой нехваткой питьевой воды, которую приходилось добывать из осадков.
«Снег шёл, мы его собирали и на печке топили. Насобирал примерно 700 л», — подчеркнул собеседник RT.
В апреле 2024 года их дом был уничтожен, однако российские военные организовали эвакуацию семьи в безопасный район. В настоящее время Василий с женой и дочерью проживают в пункте временного размещения в Шахтёрске, где получили работу и государственную поддержку. Семья планирует начать новую жизнь на освобождённой территории, не возвращаясь в разрушенный город.
Напомним, 31 июля Армия России освободила Часов Яр в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил мужество и отвагу десантников, участвовавших в операции. Изначально Владимир Зеленский заявил, что Киев не признаёт факт потери Часова Яра. Однако его ткнули носом во враньё про «успехи» ВСУ.
