«Нарожала шесть детей и никого не любит»: Отец Товстика впервые высказался о бывшей невестке
Отец бизнесмена Товстика назвал его бывшую жену Елену нехорошей девочкой
Роман Товстик с бывшей женой Еленой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ elenatovstik
Отец недавно разведённого бизнесмена Романа Товстика Владимир впервые прокомментировал его 20-летний брак с Еленой, заявив, что бывшая невестка была «очень нехорошей девочкой». Своими откровениями мужчина поделился в беседе с Super.
«Нехорошая девочка, очень нехорошая. Когда развод Романа и Елены вышел в публичное пространство, я говорю ей: «Ты чего на Рому грязь льёшь? 20 лет за его счёт прокувыркалась в парикмахерских, дорогих платьях, с юга не вылазила». Нарожала шесть детей и никого не любит», — заявилТовстик-старший.
Решение о разводе, по версии Владимира Товстика, было принято Романом, когда тому надоело наблюдать за подобной ситуацией. При этом он подчеркнул, что все заботы о детях — одежда, посещение садика и школы — лежат на отце, в то время как мать целыми днями бегает по парикмахерским и массажным салонам. Даже во время отдыха на юге Елена не подходит к детям, за которыми присматривают многочисленные няни, часто жалующиеся на невыносимые условия работы.
Отдельно Владимир рассказал о сложившейся ситуации с общением с внуками. По его словам, Елена не пускает к детям ни его, ни самого Романа. Он продолжает привозить внукам ягоды, отмечая, что сама экс-невестка никогда не покупает ничего качественного, привозя вместо этого гнилые продукты. Несмотря на его попытки заботиться о внуках за свои средства, она считает деда плохим и полностью ограничила его доступ к детям.
Что касается финансовой стороны развода, Владимир Товстик сообщил, что по условиям брачного договора Елене отошёл дом стоимостью 600 миллионов рублей. Он признал условия контракта несправедливыми, но отметил, что это было решение самой пары. На прощание он пожелал Лене счастья, выразив сомнение, что она сможет найти себе нормального мужчину, который будет интересоваться ею, а не её деньгами.
После разрыва отношений Дмитрия и Полины Дибровых, Товстик и его жена Елена оформили развод. Хотя они пришли к соглашению опеки над детьми, бывшие супруги Товстики сейчас оспаривают условия своего брачного контракта. Оба брака закончились, и причиной распада стала связь между Полиной Дибровой и Романом Товстиком.
