Губернатор Солодов предложил компенсировать расходы на спасателей при нарушениях
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о намерении внести в Государственную думу предложения о введении в законодательство нормы о компенсации расходов на спасательные операции. Об этом губернатор написал у себя в Telegram-канале.
«Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами — после её проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и после согласования с МЧС внести в Государственную думу соответствующую законодательную инициативу», — сообщил Солодов.
Ранее группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли. Вилючинский вулкан высотой 2173 метра считается одним из популярных, но технически сложных маршрутов для восхождений. Согласно информации Mash, туристы могли сорваться из-за афтершоков. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту трагического происшествия.
