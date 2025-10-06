Россиянин, выбросивший годовалую дочь с пятого этажа, избежал тюрьмы

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу жителя Екатеринбурга Илью Иванова, обвиняемого в убийстве годовалой дочери. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением облсуда Иванову назначены принудительные меры медицинского характера. Он направлен на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», — указано в материале.

В декабре 2023 года, после ссоры с супругой и в состоянии сильного алкогольного опьянения, он выбросил ребёнка с балкона пятого этажа. От полученных травм девочка скончалась на месте. Тело ребёнка было найдено спустя несколько дней в снегу под окнами дома.

Следствие установило, что Иванов систематически избивал ребёнка и вымогал деньги у жены, заставляя её украсть деньги из магазина, где она работала. Кроме того, он совершил разбойное нападение на знакомого, похитив имущество и деньги на сумму более 170 тысяч рублей. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Иванова невменяемым, неспособным осознавать и контролировать свои действия, поэтому суд отменил уголовное преследование и назначил принудительное лечение с интенсивным наблюдением.