8 забытых фильмов СССР: Зрители отправили их пылиться, а зря — они лучше работ Гайдая и Рязанова

В Советском Союзе любили снимать кино и неплохо умели это делать. Наши выиграли 5 «Оскаров», да и российский оскароносный фильм «Утомлённые солнцем» тоже снят вполне в советской традиции. А первый «Оскар» вообще дали за документальный фильм «Разгром немецких войск под Москвой», награде тогда было 13 лет, а сейчас — 96. Но речь не об «Оскарах», а о хорошем авторском кино, которое было забыто — а зря! Ведь эти фильмы не просто развлекают, они ещё и заставляют задуматься о жизни, себе, приоритетах, отношениях с другими людьми...

«Разные судьбы» (Леонид Луков, 1956)

«Разные судьбы» Леонида Лукова — удивительный фильм, его сняли всего через 11 лет после войны. Фото © Кадр из фильма «Разные судьбы», режиссёр Леонид Луков / Kinopoisk

В 1956 году Леонид Луков снял драму о советских школьниках. Режиссёр — настоящий мастодонт советского кино, он стал сценаристом в 1927 году, а с 1941 по 1945 год снимал боевые киносборники, фильмы про военных, например «Два бойца». Он умер на съёмках фильма об уголовниках «Верьте мне, люди» в 1963 году. Фильм «Разные судьбы» — это истории советских выпускников, которые разъезжаются по просторам нашей необъятной страны, кто-то остаётся в Ленинграде, кто-то едет в Сибирь, но только эгоистичная Таня в итоге — в одиночестве. Почему? Посмотрите кино, и узнаете. Но спойлер: по эмоциональному накалу фильм надолго опередил своё время.

«Дети Дон Кихота» (Евгений Карелов, 1965)

«Дети Дон Кихота» — трагикомичная, но весёлая история о многодетной семье из СССР. Фото © Кадр из фильма «Дети Дон Кихота», режиссёр Евгений Карелов / Kinopoisk

Фильм «Дети Дон Кихота» Евгений Карелов снял в 1965 году. Это история советской семьи. Глава, Пётр Бондаренко, — акушер-гинеколог, его жена — пластический хирург. У них три сына, каждый является отдельной личностью, все трое совершенно не похожи друг на друга по характеру. Но все воспитаны в идеалах справедливости, доброты и чести. Трагикомичные события начинаются, когда Пётр решает усыновить брошенного в роддоме ребёнка.

«Мачеха» (Олег Бондарёв, 1973)

«Мачеха» и «Безотцовщина» были хитами советской «женской литературы», когда были повестями Марины Халфиной. Фото © Кадр из фильма «Мачеха», режиссёр Олег Бондарёв / Kinopoisk

В 1967 году Марина Халфина, известная советская писательница и библиотекарь, опубликовала сборник, куда вошла повесть «Мачеха». Спустя 6 лет режиссёр Олег Бондарёв снял по ней фильм. Шура (Татьяна Доронина) живёт в совхозе с мужем-комбайнёром. Но тут оказывается, что у супруга где-то 8 лет назад была другая любовь, и эта женщина умерла. Своих детей у пары двое, но муж Шуры, как порядочный человек, удочеряет восьмилетнюю Свету. Сначала им непросто, но Шура находит ключ к сердцу травмированного ребёнка с помощью любви и заботы.

«Ключ без права передачи» (Динара Асанова, 1976)

«Ключ без права передачи» был первой ступенькой Елены Прокловой к всесоюзной славе. Фото © Кадр из фильма «Ключ без права передачи», режиссёр Динара Асанова / Kinopoisk

Фильм Динары Асановой 1976 года — одна из первых ролей известной актрисы Елены Прокловой. «Ключ без права передачи» рассказывает о молодой учительнице, к которой ученики десятого класса приходят поделиться своими сокровенными мыслями. Однажды один из таких разговоров попадает на запись и доходит до директора. Интересно, что Инесса, мама Елены Прокловой, была педагогом. Видимо, ей особенно хорошо удалась роль учительницы благодаря соответствующему «бэкграунду».

«Однажды двадцать лет спустя» (Юрий Егоров, 1980)

«Однажды двадцать лет спустя» — это фильм о выпускниках школы, которые встречаются через двадцать лет. В СССР так ещё можно было. Фото © Кадр из фильма «Однажды двадцать лет спустя», режиссёр Юрий Егоров / Kinopoisk

Юрий Егоров в 1980 году начал работу над фильмом «Однажды двадцать лет спустя». По сюжету выпускники одной из советских школ собираются на встречу. За эти два десятилетия много кто стал влиятельным: член-корреспондент научной организации, архитектор, поэтесса и военный моряк... Это всё бывшие одноклассники многодетной матери Надежды Кругловой. Выпускники заполняют анкету с двумя простыми вопросами о жизни и счастье. Получается, что там, где теряются поэтесса и научный работник, гармонию и баланс находит многодетная мать — ведь для неё все воспоминания связаны с детьми. Да и картина будущего — тоже.

«4:0 в пользу Танечки» (Радомир Василевский, 1982)

«4:0 в пользу Танечки» Радомира Василевского продолжает советскую традицию кино про школьников. Фото © Кадр из фильма «4:0 в пользу Танечки», режиссёр Радомир Василевский / Kinopoisk

Режиссёр Радомир Василевский снял в 1982 году детский фильм «4:0 в пользу Танечки». По сюжету к пятиклассникам попадает молодая учительница, и дети решают, что надо помочь ей освоиться на новом рабочем месте. Ученики устраивают всевозможные испытания для Татьяны Ивановны, своей учительницы. И она не подводит их. Каждый раз дети понимают, насколько им повезло с педагогом.

«Валентин и Валентина» (Георгий Натансон, 1985)

«Валентин и Валентина» — советский фильм о любви двух подростков, которых зовут почти что одинаково. Фото © Кадр из фильма «Валентин и Валентина», режиссёр Георгий Натансон / Kinopoisk

Георгий Натансон — признанный советский мастер фильмов про любовь. Это его любимая тема ещё с 1960-х. Фильм 1985 года «Валентин и Валентина» рассказывает историю любви подростков. Им только по 18 лет, Валентина — студентка МГУ, Валентин — тоже студент, но нам не рассказывают, из какого университета. Им приходится бороться за то, чтобы быть вместе, потому что мамы против. Тем не менее Валентин сбегает с Валентиной (или наоборот), и оба скоро понимают, что любовь нуждается в зрелости и ответственности.

«Завтра была война» (Юрий Кара, 1987)

Фильм «Завтра была война» собрал звёздный состав, причём подробности тоже весьма интересны. Фото © Кадр из фильма «Завтра была война», режиссёр Юрий Кара / Kino-teatr

«Завтра была война» — фильм Юрия Кары от 1987 года. Для режиссёра — дипломная работа. Его сняли всего за 50 тысяч рублей. Сергей Никоненко, Вера Алентова — только два известных актёра, что там снялись. И весь состав играл в дипломной работе Кары бесплатно, потому что фильм был очень важным по тематике. «Завтра была война» начинается в 1940 году и рассказывает о трагедии, которая разыгрывается в семье Вики, а также попытках одноклассников помочь. Тогда наказывали даже за чтение Есенина, а буквально в следующем году была война.