Не чувствует вину: Предатель Ступников угрожает бывшим сослуживцам взрывами в Забайкалье

Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону ВСУ, угрожает своим бывшим сослуживцам взрывами в забайкальской Борзе, где они вместе проходили службу. В переписке с экс-товарищами он называет российских военных «оккупантами» и заявляет, что готов пообщаться с вдовами погибших из-за его действий.

В переписке, которую опубликовали коллеги из RT видно, что Ступников не чувствует себя виноватым. Он написал, что все якобы слили сами себя, когда поехали на Украину.