Не чувствует вину: Предатель Ступников угрожает бывшим сослуживцам взрывами в Забайкалье
RT: Предатель Ступников угрожает бывшим сослуживцам взрывами в Борзе
Предатель Лев Ступников. Обложка © YouTube / dmytrokarpenko
Бывший российский офицер Лев Ступников, перешедший на сторону ВСУ, угрожает своим бывшим сослуживцам взрывами в забайкальской Борзе, где они вместе проходили службу. В переписке с экс-товарищами он называет российских военных «оккупантами» и заявляет, что готов пообщаться с вдовами погибших из-за его действий.
В переписке, которую опубликовали коллеги из RT видно, что Ступников не чувствует себя виноватым. Он написал, что все якобы слили сами себя, когда поехали на Украину.
Напомним, что Лев Ступников тайно перешёл на сторону противника и в течение семи месяцев передавал данные о российских подразделениях ВСУ. Позже предатель пересёк линию фронта и теперь служит в ГУР Украины. Когда правда вышла наружу, супруга Ступникова развелась с ним, после чего заявила, что отказалась сбежать из страны, когда бывший муж предлагал уехать. Позднее офицера-предателя объявили в федеральный розыск.
