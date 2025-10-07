Серебряную медаль в честь Путина презентовали в посольстве России в Германии

В российском посольстве в Берлине прошла пресс-конференция немецкого издания Compact, где была представлена серебряная медаль, выпущенная в честь президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.

«Для нас большая честь презентовать серебряную медаль Путина. И при этом в день рождения президента. Лучше и быть не могло», — заявил главный редактор журнала Юрген Эльзессер.

По словам Эльзессера, данная акция является символом стремления той части немецкого общества, которая выступает за мир, к построению добрососедских отношений с Российской Федерацией. Мероприятие по презентации памятной награды было организовано непосредственно в здании дипломатической миссии.