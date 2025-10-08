Валдайский форум
Актёр «‎Чукура», певицы, блогеры: Группу турецких звёзд задержали по делу о наркотиках

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / simgesagin / Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Kubilay Aka

В Турции группу популярных исполнительниц, актёров и блогеров задержали в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков. Среди них актёр сериала «‎Чукур» и певица Хадисе, сообщает телеканал Halk TV. Сотрудники полиции проведут допрос задержанных и возьмут анализ крови.

«Следственное управление по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула провело операцию в отношении известных личностей, среди которых Хадисе, Дилан-Энгин Полат, Симге Сагын и Демет Эвгар, Кубилай Ака», — сообщает телеканал.

А ранее в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой был обнаружен вейп с наркотическими веществами, в связи с чем ей было предъявлено обвинение в контрабанде. Суд назначил актрисе в качестве меры пресечения запрет на ночные перемещения и пользование телефоном. В ходе слушаний Тарасова выразила раскаяние и признала свою вину. Юрист Сергей Жорин в интервью Life.ru рассказал о возможных последствиях для артистки.

