Актёр «‎Чукура», певицы, блогеры: Группу турецких звёзд задержали по делу о наркотиках

В Турции группу популярных исполнительниц, актёров и блогеров задержали в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков. Среди них актёр сериала «‎Чукур» и певица Хадисе, сообщает телеканал Halk TV. Сотрудники полиции проведут допрос задержанных и возьмут анализ крови.

«Следственное управление по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула провело операцию в отношении известных личностей, среди которых Хадисе, Дилан-Энгин Полат, Симге Сагын и Демет Эвгар, Кубилай Ака», — сообщает телеканал.