Актёр «Чукура», певицы, блогеры: Группу турецких звёзд задержали по делу о наркотиках
В Турции группу популярных исполнительниц, актёров и блогеров задержали в рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков. Среди них актёр сериала «Чукур» и певица Хадисе, сообщает телеканал Halk TV. Сотрудники полиции проведут допрос задержанных и возьмут анализ крови.
«Следственное управление по делам о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях Генпрокуратуры Стамбула провело операцию в отношении известных личностей, среди которых Хадисе, Дилан-Энгин Полат, Симге Сагын и Демет Эвгар, Кубилай Ака», — сообщает телеканал.
А ранее в аэропорту Домодедово у актрисы Аглаи Тарасовой был обнаружен вейп с наркотическими веществами, в связи с чем ей было предъявлено обвинение в контрабанде. Суд назначил актрисе в качестве меры пресечения запрет на ночные перемещения и пользование телефоном. В ходе слушаний Тарасова выразила раскаяние и признала свою вину. Юрист Сергей Жорин в интервью Life.ru рассказал о возможных последствиях для артистки.
