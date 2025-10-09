Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 12:13

Путин: Потребуется определённое время, чтобы прояснить ситуацию с самолётом AZAL

Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана

Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана

Для полного разрешения ситуации, связанной с авиакатастрофой самолета AZAL, потребуется определённый период времени. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

«Это требует определённого времени для того, чтобы окончательно поставить точку», — сказал Путин.

Путин связал крушение AZAL с нахождением в небе украинского беспилотника
Путин связал крушение AZAL с нахождением в небе украинского беспилотника

Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Путин
  • Авиакатастрофы
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar