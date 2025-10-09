Путин: Потребуется определённое время, чтобы прояснить ситуацию с самолётом AZAL
Упавший под Актау самолёт AZAL. Фото © Пресс-служба Акимата Мангистауской области Казахстана
Для полного разрешения ситуации, связанной с авиакатастрофой самолета AZAL, потребуется определённый период времени. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.
«Это требует определённого времени для того, чтобы окончательно поставить точку», — сказал Путин.
Напомним, 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный. В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить. Власти Казахстана уже обнародовали предварительные данные расследования катастрофы.
