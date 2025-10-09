Путин: Потребуется определённое время, чтобы прояснить ситуацию с самолётом AZAL

Для полного разрешения ситуации, связанной с авиакатастрофой самолета AZAL, потребуется определённый период времени. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане.

«Это требует определённого времени для того, чтобы окончательно поставить точку», — сказал Путин.