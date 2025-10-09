Накануне встречи с Алиевым Путин звонил в Москву по поводу падения самолёта AZAL
Обложка © РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Этой ночью президент России Владимир Путин звонил в Москву, чтобы узнать дополнительные детали о крушении самолёта AZAL. По его словам, следствие близится к завершению, и теперь можно говорить о предварительных причинах трагедии.
«Ещё даже, честно говоря, сегодня ночью я звонил в Москву и спрашивал, есть ли какие-то дополнительные детали. Практически всё, что мне известно, я вам рассказал. <...> Следствие заканчивается, и сейчас в целом можно говорить о причинах этой трагедии, этой катастрофы», — заявил лидер России на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Напомним, что Путин начал переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым с обсуждения крушения самолёта авиакомпании AZAL. Российский лидер ещё раз подчеркнул искренность ранее принесённых извинений и выразил соболезнования семьям погибших. Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Баку в Грозный разбился 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау (Казахстан). В результате трагедии погибли 38 человек, включая семерых граждан России. Ещё 29 пассажиров смогли выжить.
