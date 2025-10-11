Как при Сталине в СССР пытались сделать свой «Макдональдс» и что из этого вышло

Первый бургер в мире придумал Чарли Нагрин в 1885 году в Висконсине. Это один из штатов США. В тот год там проходила Сеймурская ярмарка. Нагрин торговал фрикадельками, для удобства расплющил их и подавал между двумя ломтями хлеба. Правда, Чарли — не единственный «изобретатель гамбургера». В том же 1885 году на ярмарке в Гамбурге, маленьком городе в Нью-Йорке, братья Менчес сделали то же самое, когда у них закончились сосиски. Но запатентовал новый бутерброд Луи Лессинг в 1900 году. Тогда бургер и приобрёл современный вид: хлеб, котлета, овощи, соус... В материале расскажем, как в СССР пытались адаптировать это изобретение.

Как возникла идея «Макдональдса» в СССР

В 1930-е, при Сталине, советские чиновники считали, что США — передовая в мире страна в области пищевой промышленности. И любили всё повторять. Фото © РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин

В 1936 году нарком пищевой промышленности сталинского СССР совершил короткую поездку в США. Вместе с делегацией советский чиновник изучал, как устроено в Америке массовое питание. Тогда считалось, что эта по сути капиталистическая страна внезапно явилась самой продвинутой в мире в вопросах организации питания для рабочих. Логично, ведь именно там придумали гамбургеры и прочий фастфуд. Тогда никто не знал, насколько это вредно. Более того, Сталин лично выдал своему соратнику задачу «подсмотреть» за Америкой и внедрить заокеанские достижения в СССР. Интересно, что «Союзмультфильм», который вождь сам позиционировал как «наш ответ» компании Disney, тоже появился в 1936 году, как и первый советский мультик «В Африке жарко».

Как в СССР при Сталине появились ларьки с бургерами

«Макдональдс» при Сталине в СССР! Мы были максимально близки к этому. Но наш народ так и не полюбил бургеры. Фото © РИА «Новости» / Олег Кулеш

Тем временем в пищевой промышленности СССР после этой поездки было не менее жарко, чем в Африке. Улучшить советскую пищевую промышленность предприятиями быстрого питания было заманчивой идеей. Правда, партийные круги восприняли её холодно. Но главе комиссариата по общественному питанию всё равно удалось «протащить» своё новшество через все коридоры высшего аппарата партии. В итоге в 1937 году СССР появилась сеть маленьких заведений, где и готовили те самые сталинские бургеры на глазах у покупателей. Котлета, разрезанная пополам булочка, маринованные огурцы и лук... Правда, особого успеха сеть так и не увидела. Неудивительно, ведь на дворе был 1937 год.

Анастас Микоян и его роль в попытке создания советского фастфуда

Советский «Макдональдс» хотел создать Анастас Микоян. В честь него назвали мясокомбинат «Микоян». Фото © РИА «Новости» / Владимир Акимов

Наркомом общественного питания был Анастас Микоян. Старый партиец, он был с большевиками ещё в 1915 году, вступил в партию в возрасте двадцати лет. А вышел из неё в 1978 году «вперёд ногами», в почтенные 82 года. «От Ильича до Ильича смог прожить без паралича», — так о нём в 70-е говорили на кухнях коммунальных квартир. Альтернативная версия — «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича». В 1936 году Микоян не только съездил в США, но и запустил в производство «Докторскую». Именно ему поручили создать диетическую колбасу. А ещё раньше, в 1932 году, нарком ввёл знаменитые рыбные дни, когда во всём общепите мясо заменялось рыбой. Свой «Макдональдс» был заманчивой идеей, но споткнулся о построенную силами самого же Микояна стабильную систему питания в СССР.

Почему «советский Макдональдс» провалился?

«Макдональдсу» в СССР не место!» — так, видимо, думали советские граждане 1930-х годов. Фото © РИА «Новости» / Владимир Первенцев

Причины провала не в ларьках, а в головах. Может быть, при Брежневе идея бы и «выстрелила», но на 12-й год существования нового государства бургерная в СССР не прижилась как экономически, так и психологически. Вот причины провала «Макдональдса» в СССР. Низкая степень урбанизации СССР в целом и рабочего класса в частности. Рабочие любили крестьянскую еду.

Та самая крестьянская еда, то есть супы, тушёное мясо, каши и хлеб, подавалась в заводских столовых за копейки или вообще бесплатно.

Невозможно было сделать специальные печи для создания булочек и холодильники для полуфабрикатов. Подготовка к войне была важнее.

Следовательно, рабочие завтракали дома и обедали на работе.

Бургеры были дорогими, их просто не покупали, считая буржуазным излишеством.

Люди боялись даже фабричного хлеба. Даже такую «базу» надо было внедрять.

Как потом поменялся советский общепит?

Что ждало советский общепит после неудачного эксперимента с бургерами. Фото © РИА «Новости» / Виталий Карпов

Итак, проект провалился. Наверное, Анастас сильно расстроился... Но не похоже на то. Потому что Наркомат пищевой промышленности сразу же стал внедрять самые доступные элементы неудачного эксперимента. Например, фарш. Это сейчас невозможно представить кухню СССР без котлет, а до попытки Микояна приготовить советские бургеры их там почти не было. Кроме того, уже ближе к брежневской эпохе наши стали выпекать на хлебозаводах «городскую» булочку по той же технологии, что и бургерный хлеб в сталинские времена.

Связан ли с этим всем сам «Макдональдс»?

Когда открылся первый «Макдональдс» и когда в СССР приготовили первый бургер? Фото © Фотохроника ТАСС

Неужели Анастас Микоян в 1936 году посетил тот самый американский «Макдональдс», который потом «триумфально» пришёл в Россию в 1993 году? Нет! В 1936 году этой сети фастфуда вообще не существовало! Компания была зарегистрирована братьями Диком и Маком Макдональдами только в 1940 году. И в 1955-м этот типичный для США ресторан с бургерами стал превращаться в глобальную торговую сеть. Когда нарком ездил в Америку, там были только A&W и White Castle. Так что «Макдональдс» к сталинской бургерной истории руку не прикладывал.