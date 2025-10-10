Валдайский форум
10 октября, 11:03

Предатель Ступников признался, что ему безразлична гибель российских сослуживцев

Обложка © Telegram / «Дневник Мракоборцев»

Лев Ступников, которого обвиняют в том, что он наводил удары ВСУ по российским позициям, заявил, что ему безразлично число погибших в результате его действий. Запись фиксирует его беседу с родственником одного из тяжело раненых солдат. Об этом сообщает RT.

В разговоре с близким пострадавшего Ступников говорит, что надеется — мать павшего гордится его поступками. По словам мужчины, женщина сейчас живёт в Германии. Его слова звучат спокойно и лишены сожаления, что делает запись особенно резонансной. Экс-офицер также рассказал, что сменил имя и фамилию. Теперь его зовут Андрей.

Не чувствует вину: Предатель Ступников угрожает бывшим сослуживцам взрывами в Забайкалье

Лев Ступников тайно перешёл на сторону противника и в течение семи месяцев передавал сведения о российских подразделениях в распоряжение ВСУ. Впоследствии он пересёк линию фронта и теперь служит в ГУР Украины. После разглашения его действий жена развелась с ним и заявила, что отказалась покинуть страну, когда он предлагал уехать. Позже офицера-предателя объявили в федеральный розыск.

Владимир Озеров
