Предатель Ступников признался, что ему безразлична гибель российских сослуживцев

Лев Ступников, которого обвиняют в том, что он наводил удары ВСУ по российским позициям, заявил, что ему безразлично число погибших в результате его действий. Запись фиксирует его беседу с родственником одного из тяжело раненых солдат. Об этом сообщает RT.

В разговоре с близким пострадавшего Ступников говорит, что надеется — мать павшего гордится его поступками. По словам мужчины, женщина сейчас живёт в Германии. Его слова звучат спокойно и лишены сожаления, что делает запись особенно резонансной. Экс-офицер также рассказал, что сменил имя и фамилию. Теперь его зовут Андрей.