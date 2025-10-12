Валдайский форум
Следователи опросили жильцов дома в Омске, где жил офицер-предатель Ступников

Предатель Лев Ступников. Обложка © YouTube / dmytrokarpenko

Бывший российский офицер Лев Ступников, которого обвиняют в том, что он наводил ракеты ВСУ на своих, некоторое время проживал в Омске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, разыскиваемый мужчина недолго жил в Центральном округе города и менял жильё: фигурируют две квартиры в двух разных пятиэтажных домах, причём оба — на одной и той же улице. По факту этих переездов следователи опросили жителей двух многоквартирных домов.

Старшая по дому Юлия рассказала журналистам, что в упомянутой квартире действительно когда-то давно, «примерно 12–15 лет назад», жила семья военнослужащих. Сейчас в помещении обосновалась обычная семья с ребёнком. Другой сосед, живший через стенку, признался, что слышал о «соседе-военном», но имя Ступникова ему не знакомо и конкретных сведений он не дал.

Предатель Ступников признался, что ему безразлична гибель российских сослуживцев
Предатель Ступников признался, что ему безразлична гибель российских сослуживцев

Напомним, что Лев Ступников переметнулся на сторону Украины и семь месяцев сливал ВСУ данные о подразделениях ВС РФ. Позже он пересёк линию фронта, чтобы поступить на службу в украинскую разведку. Узнав обо всём, жена с ним развелась, отказавшись уезжать из РФ вместе с ним. Затем перебежчик был объявлен в федеральный розыск.

