Следователи опросили жильцов дома в Омске, где жил офицер-предатель Ступников

Бывший российский офицер Лев Ступников, которого обвиняют в том, что он наводил ракеты ВСУ на своих, некоторое время проживал в Омске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, разыскиваемый мужчина недолго жил в Центральном округе города и менял жильё: фигурируют две квартиры в двух разных пятиэтажных домах, причём оба — на одной и той же улице. По факту этих переездов следователи опросили жителей двух многоквартирных домов.

Старшая по дому Юлия рассказала журналистам, что в упомянутой квартире действительно когда-то давно, «примерно 12–15 лет назад», жила семья военнослужащих. Сейчас в помещении обосновалась обычная семья с ребёнком. Другой сосед, живший через стенку, признался, что слышал о «соседе-военном», но имя Ступникова ему не знакомо и конкретных сведений он не дал.