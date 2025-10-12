Следователи опросили жильцов дома в Омске, где жил офицер-предатель Ступников
Предатель Лев Ступников. Обложка © YouTube / dmytrokarpenko
Бывший российский офицер Лев Ступников, которого обвиняют в том, что он наводил ракеты ВСУ на своих, некоторое время проживал в Омске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, разыскиваемый мужчина недолго жил в Центральном округе города и менял жильё: фигурируют две квартиры в двух разных пятиэтажных домах, причём оба — на одной и той же улице. По факту этих переездов следователи опросили жителей двух многоквартирных домов.
Старшая по дому Юлия рассказала журналистам, что в упомянутой квартире действительно когда-то давно, «примерно 12–15 лет назад», жила семья военнослужащих. Сейчас в помещении обосновалась обычная семья с ребёнком. Другой сосед, живший через стенку, признался, что слышал о «соседе-военном», но имя Ступникова ему не знакомо и конкретных сведений он не дал.
Напомним, что Лев Ступников переметнулся на сторону Украины и семь месяцев сливал ВСУ данные о подразделениях ВС РФ. Позже он пересёк линию фронта, чтобы поступить на службу в украинскую разведку. Узнав обо всём, жена с ним развелась, отказавшись уезжать из РФ вместе с ним. Затем перебежчик был объявлен в федеральный розыск.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.