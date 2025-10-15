Лавров уличил Зеленского в неуважительном тоне по отношению к Трампу
Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The
Владимир Зеленский в своих заявлениях обращается к президенту США Дональду Трампу невежливо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Посмотрите, каким тоном, какими словами он публично обращается к тому же президенту США Трампу. Не очень вежливо, мягко говоря», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».
А ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев подмечал, что Зеленский звонит Трампу с почти той же энергией, с какой поддерживал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года. При этом обращения в главе Белого дома у главаря киевского режима чаще всего сводятся к требованиям: поддержки, денег, нового оружия, ракет, достающих до Москвы.
