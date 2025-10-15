Лавров уличил Зеленского в неуважительном тоне по отношению к Трампу

Владимир Зеленский в своих заявлениях обращается к президенту США Дональду Трампу невежливо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Посмотрите, каким тоном, какими словами он публично обращается к тому же президенту США Трампу. Не очень вежливо, мягко говоря», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».