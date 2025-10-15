Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 15:35

Лавров уличил Зеленского в неуважительном тоне по отношению к Трампу

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Обложка © ТАСС / picture alliance / SvenSimon-The

Владимир Зеленский в своих заявлениях обращается к президенту США Дональду Трампу невежливо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Посмотрите, каким тоном, какими словами он публично обращается к тому же президенту США Трампу. Не очень вежливо, мягко говоря», — сказал Лавров в интервью газете «Коммерсант».

The American Conservative: Трамп готов «прижать» Зеленского
The American Conservative: Трамп готов «прижать» Зеленского

А ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев подмечал, что Зеленский звонит Трампу с почти той же энергией, с какой поддерживал Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года. При этом обращения в главе Белого дома у главаря киевского режима чаще всего сводятся к требованиям: поддержки, денег, нового оружия, ракет, достающих до Москвы.

Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

«Не высшее общество»: Психолог объяснила, почему Мелания Трамп избегает Зеленскую
«Не высшее общество»: Психолог объяснила, почему Мелания Трамп избегает Зеленскую
BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Дональд Трамп
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar