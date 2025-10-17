Запад инициировал критический период для Владимира Зеленского. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, Киев столкнулся с ультимативным требованием предоставить убедительные доказательства того, что ВСУ способны эффективно сдерживать наступательные операции российских войск.

В беседе с РИА «Новости» он выразил убеждение, что Зеленский находится в состоянии паники, поскольку Запад установил для него жесткий временной лимит. Рогов подчеркнул, что в случае невыполнения поставленных задач, Зеленский рискует быть «списанным» со счетов.

«Зеленский сейчас в панике. Для него лично Западом запущен обратный отсчёт, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан. Запад требует от Зеленского отчета за оружие, своих наёмников и колоссальные влитые в продолжение конфликта деньги, а главное — доказательств способности ВСУ противостоять наступательным действиям российской армии», — пояснил эксперт.

Вследствие этого давления Рогов спрогнозировал повышенную вероятность того, что Зеленский в скором времени может прибегнуть к откровенным провокациям. Эти действия могут быть совершены даже на территориях, контролируемых Киевом. Целью таких манёвров, по мнению Рогова, является стремление возложить всю вину на Россию и, как следствие, вызвать сочувствие Запада, чтобы обеспечить дальнейшие поставки вооружения под предлогом эскалации.