В Госдуме рассказали, где может состояться третья встреча Путина и Трампа

Следующую встречу российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа предложили провести в России. С такой инициативой выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью газете «Известия».

«Есть определённые каноны межгосударственных отношений, которые предполагают принцип взаимности. <...> Если в прошлый раз принимающий стороной была Америка (Аляска, хоть и близка территориально к Российской Федерации, но это Соединённые Штаты), а теперь встреча пройдёт на нейтральной территории в Европе, то, конечно, по всем внешним признакам было бы хорошо, чтобы следующая встреча прошла на территории РФ», — считает депутат.

По словам парламентария, ключевое значение имеют повестка и возможные договорённости. Если бы эти договорённости были достигнуты на территории Бразилии, Индии, ЮАР или Китая, это имело бы не меньшее значение, чем сделки, заключённые на территории двух обсуждаемых стран — США и Российской Федерации, заключил чиновник.