Туристку с травмой позвоночника эвакуировали в больницу на Камчатке
Обложка © МЧС России
Вертолёт Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) эвакуировал в Петропавловск‑Камчатский туристку, получившую повреждение позвоночника на Курильском озере в Южно‑Камчатском заказнике. По словам главы МЧС Камчатского края Сергея Лебедева, женщина была участницей незарегистрированной группы.
«Вертолёт ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Её повезли в медицинское учреждение. Спасатели КГКУ «ЦОД» вернулись в расположение», — написал Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте».
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что пострадавшая находится в сознании и угрозы её жизни нет. Девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы для дальнейшего обследования и лечения, пишет РИА «Новости».
Ранее была установлена личность девушки, погибшей во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. Ею оказалась 27-летняя Таисия Хомякова, уроженка Петропавловска-Камчатского. Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась при восхождении на активный вулкан в Камчатском крае. Пострадавшие получили переломы рук и не смогли самостоятельно спуститься, ожидая эвакуации вертолётом. В результате инцидента один из участников группы погиб, ещё одна пострадавшая девушка оказалась в тяжёлом состоянии и позже скончалась от полученных травм. В результате из трёх туристов выжил только один.
