Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 07:31

Туристку с травмой позвоночника эвакуировали в больницу на Камчатке

Обложка © МЧС России

Обложка © МЧС России

Вертолёт Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) эвакуировал в Петропавловск‑Камчатский туристку, получившую повреждение позвоночника на Курильском озере в Южно‑Камчатском заказнике. По словам главы МЧС Камчатского края Сергея Лебедева, женщина была участницей незарегистрированной группы.

«Вертолёт ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Её повезли в медицинское учреждение. Спасатели КГКУ «ЦОД» вернулись в расположение», — написал Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте».

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что пострадавшая находится в сознании и угрозы её жизни нет. Девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы для дальнейшего обследования и лечения, пишет РИА «Новости».

Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребёнка
Собака привела туристку к телу пропавшего без вести ребёнка

Ранее была установлена личность девушки, погибшей во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. Ею оказалась 27-летняя Таисия Хомякова, уроженка Петропавловска-Камчатского. Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась при восхождении на активный вулкан в Камчатском крае. Пострадавшие получили переломы рук и не смогли самостоятельно спуститься, ожидая эвакуации вертолётом. В результате инцидента один из участников группы погиб, ещё одна пострадавшая девушка оказалась в тяжёлом состоянии и позже скончалась от полученных травм. В результате из трёх туристов выжил только один.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar