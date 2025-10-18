Туристку с травмой позвоночника эвакуировали в больницу на Камчатке

Вертолёт Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) эвакуировал в Петропавловск‑Камчатский туристку, получившую повреждение позвоночника на Курильском озере в Южно‑Камчатском заказнике. По словам главы МЧС Камчатского края Сергея Лебедева, женщина была участницей незарегистрированной группы.

«Вертолёт ТЦМК доставил пострадавшую на Курильском озере девушку в ПКГО. Её повезли в медицинское учреждение. Спасатели КГКУ «ЦОД» вернулись в расположение», — написал Лебедев на странице в соцсети «ВКонтакте».

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что пострадавшая находится в сознании и угрозы её жизни нет. Девушку госпитализировали в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы для дальнейшего обследования и лечения, пишет РИА «Новости».