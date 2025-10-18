Каждая встреча лидеров России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, даёт надежду на прекращение острой фазы глобального противостояния сверхдержав, уверен политолог Григорий Миронов. По его словам, нынешняя американская администрация демонстрирует более прагматичный подход к диалогу с РФ, по сравнению с предыдущей.

«То, что эти встречи происходят и на них пытаются договориться — большой сдвиг в российско-американских отношениях. Вспомните сонного Джо Байдена, который из-за деменции говорил как кукла о поддержке Украины, а его администрация напоминала каких-то русофобных зомби», — отметил кандидат исторических наук.

Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжает использовать Киев в качестве инструмента давления на Москву, но одновременно стремится дистанцироваться от выращенного западными союзниками «монстра» в лице Владимира Зеленского. В свою очередь Россия на переговорах пытается установить правила взаимодействия, предотвращающего новые военные конфликты в Европе на ближайшие 50 лет. Эксперт оценил предстоящую встречу глав государств как судьбоносную для мировой политики.

«Стороны хотят остановить конфликт нормальным мирным договором, который несколько раз предлагался и устраивал нашу страну и американцев. Самое интересное, что этого не хотят сама Украина и ее европейские союзники, которым удобно спихивать на Москву все свои проблемы», — заключил собеседник РИАМО.