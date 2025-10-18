Сектор Газа
В России оценили вероятность запрета майонеза

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Частое употребление майонеза может привести к появлению лишнего веса из-за высокой калорийности продукта, предупредила технолог одного из производств соусов Юлия Вещакова. Она отметила, что при грамотной дозировке и учёте особенностей организма продукт не принесёт вреда. Популярность майонеза эксперт объяснила способностью придавать блюдам мягкость, долгой историей использования и доступностью.

Несмотря на отдельные призывы ограничить распространение этого соуса, реальной угрозы запрета майонеза в России нет. Как пояснила технолог, для подобных радикальных мер отсутствуют законодательные основания, поскольку не существует ни одного официального исследования, доказывающего вред продукта, сопоставимый с табаком или алкоголем. Эксперт уверена, что майонез сохранит свои позиции на полках магазинов, так как при умеренном потреблении он не представляет катастрофической угрозы для здоровья.

В свою очередь врач-терапевт Лариса Алексеева подчеркнула, что средняя калорийность майонеза составляет 400 калорий на 100 граммов, поэтому ежедневное употребление не рекомендуется. При этом специалист отметила, что соус содержит полезные компоненты: аминокислоты и насыщенные жиры.

«Не хотите навредить организму — отдавайте предпочтение продукту с минимальным количеством добавок либо готовьте майонез дома», — рекомендовала собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее россиянам подсказали 5 дешёвых продуктов, которые укрепляют сердце и сосуды. Кроме того, врач перечислила Life.ru 5 продуктов, чаще всего провоцирующих аллергию. А ещё были названы популярные продукты, убивающие печень.

Все о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

