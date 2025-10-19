Сектор Газа
19 октября, 08:36

Назван способ приумножить капитал с начальной суммой 10 тысяч рублей

Обложка © Life.ru

Начать инвестирование можно даже с суммы в 10 тысяч рублей, используя для этого краткосрочные вклады с высокой ставкой или рынок акций и облигаций, рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова. По её словам, на текущий момент при размещении средств на один месяц можно получить до 17% годовых, а на три месяца — до 15%.

Эксперт отметила, что для составления инвестиционного плана стоит начать с малого, а для более солидных сумм рекомендовала диверсифицированный подход. В свою очередь директор инвестиционного управления одного из российских НПФ Юрий Мишуков подчеркнул, что правильное инвестиционное планирование всегда начинается с чёткого понимания цели и сроков.

Бьют все рекорды: Россияне массово переходят на короткие вклады
По его словам, для краткосрочных задач оптимальны банковские вклады или накопительные счета, а для долгосрочных накоплений ключевую роль играют регулярность инвестиций и государственные стимулы. Так, для сумм до 400 тысяч рублей эффективно использовать программы долгосрочных сбережений (ПДС), а для более крупных вложений (от 500 тысяч) можно рассматривать ПИФы или ИИС.

«Главная рекомендация — не искать «лучший инструмент» на коротком горизонте, а выстраивать систему регулярных вложений, постепенно увеличивая долю долгосрочных сбережений», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».

Инвестиция в будущее: Назван идеальный возраст для покупки квартиры
Ранее россиян предупредили о схеме кражи денег через боты для «инвестиций». Кроме того, гражданам озвучили главный признак мошенничества в сфере инвестиций. Как отметили в МВД, мошенники крадут у россиян деньги при выводе дохода от инвестиций.

Борис Эльфанд
