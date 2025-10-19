Назван способ приумножить капитал с начальной суммой 10 тысяч рублей

Начать инвестирование можно даже с суммы в 10 тысяч рублей, используя для этого краткосрочные вклады с высокой ставкой или рынок акций и облигаций, рассказала финансовый консультант Татьяна Волкова. По её словам, на текущий момент при размещении средств на один месяц можно получить до 17% годовых, а на три месяца — до 15%.

Эксперт отметила, что для составления инвестиционного плана стоит начать с малого, а для более солидных сумм рекомендовала диверсифицированный подход. В свою очередь директор инвестиционного управления одного из российских НПФ Юрий Мишуков подчеркнул, что правильное инвестиционное планирование всегда начинается с чёткого понимания цели и сроков.

По его словам, для краткосрочных задач оптимальны банковские вклады или накопительные счета, а для долгосрочных накоплений ключевую роль играют регулярность инвестиций и государственные стимулы. Так, для сумм до 400 тысяч рублей эффективно использовать программы долгосрочных сбережений (ПДС), а для более крупных вложений (от 500 тысяч) можно рассматривать ПИФы или ИИС.