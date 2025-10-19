Россиянам подсказали неожиданный способ восстановить обоняние
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Восстановить обоняние после перенесённых вирусных инфекций может помочь витамин А, рассказала доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова. По её словам, основными причинами недуга являются заболевания носа и носовых пазух, которые вызывают воспаление и отёк слизистой, деформируя обонятельные рецепторы.
Эксперт отметила, что к потере обоняния также приводят дефициты витаминов, гормональные нарушения, воздействие токсических веществ, длительный приём некоторых лекарств и возрастные изменения. Однако местное применение витамина А, который важно получить из продуктов питания, стимулирует восстановление повреждённого эпителия и улучшает функции обоняния. Исследования показали эффективность интраназального приёма в дозировке 10 000 МЕ.
«Чемпионами по содержанию этого витамина являются говяжья печень, печень палтуса, морковь, петрушка, брокколи, тыква, укроп и шпинат», — заключила собеседница «Газеты.ru».
