Россиянам подсказали неожиданный способ восстановить обоняние

Восстановить обоняние после перенесённых вирусных инфекций может помочь витамин А, рассказала доцент кафедры госпитальной терапии БГМУ, врач-терапевт Регина Садикова. По её словам, основными причинами недуга являются заболевания носа и носовых пазух, которые вызывают воспаление и отёк слизистой, деформируя обонятельные рецепторы.

Эксперт отметила, что к потере обоняния также приводят дефициты витаминов, гормональные нарушения, воздействие токсических веществ, длительный приём некоторых лекарств и возрастные изменения. Однако местное применение витамина А, который важно получить из продуктов питания, стимулирует восстановление повреждённого эпителия и улучшает функции обоняния. Исследования показали эффективность интраназального приёма в дозировке 10 000 МЕ.