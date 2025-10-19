Сектор Газа
Освобождённый в Баку глава «Sputnik Азербайджан» Картавых прилетел в Москву

Обложка © VK / Игорь Картавых

Глава информационного агентства «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых вышел на свободу после задержания и домашнего ареста в Баку. Он сразу вылетел в Россию и уже приземлился в Москве.

«Чувствую себя нормально, рад возвращению домой»,сообщил Картавых в комментарии РИА «Новости».

В начале октября дипломаты из российского посольства в Баку посетили Картавых, которого на тот момент освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.

Летом, на фоне ухудшения российско-азербайджанских отношений, в Баку задержали нескольких россиян. Среди них оказались руководитель «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов. 10 октября стало известно об освобождении Картавых из-под стражи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

