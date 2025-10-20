Сектор Газа
20 октября, 14:53

Экономист оценил потенциал уникального подводного тоннеля между Россией и США

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Строительство тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и США потребует колоссальных капиталовложений и передовых технологий, но в долгосрочной перспективе полностью окупится, уверен доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Ну и проект уникальный. Он требует, конечно, таких серьёзных технологических решений», — подчеркнул он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, уникальная протяжённость сооружения — около 100 километров с подъездными путями — потребует совместного финансирования обеими странами. Общая длина транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и автомобильные магистрали, составит порядка шести тысяч километров, но проект станет экономически целесообразным благодаря динамичному развитию Арктического региона и Северного морского пути.

Дмитриев объявил конкурс ИИ-видео о тоннеле между Россией и США

Напомним, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о перспективах постройки тоннеля через Берингов пролив, который будет соединять Россию и США. По его словам, работа над идеей идёт уже полгода. Life.ru уже выяснил, сколько лет может занять строительство тоннеля между РФ и США. Позже Дмитриев озвучил стоимость строительства объекта.

