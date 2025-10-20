Экономист оценил потенциал уникального подводного тоннеля между Россией и США

Строительство тоннеля под Беринговым проливом для соединения России и США потребует колоссальных капиталовложений и передовых технологий, но в долгосрочной перспективе полностью окупится, уверен доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

«Ну и проект уникальный. Он требует, конечно, таких серьёзных технологических решений», — подчеркнул он в эфире радио «Комсомольская правда».

По его словам, уникальная протяжённость сооружения — около 100 километров с подъездными путями — потребует совместного финансирования обеими странами. Общая длина транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные и автомобильные магистрали, составит порядка шести тысяч километров, но проект станет экономически целесообразным благодаря динамичному развитию Арктического региона и Северного морского пути.