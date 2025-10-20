Философ Дугин заявил, что Трамп не готов к ядерному апокалипсису из-за своего жизнелюбия
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Президент США Дональд Трамп не готов к ядерному конфликту в силу жизнелюбивого характера, заявил в эфире своей авторской программы на радио Sputnik философ Александр Дугин. По его словам, американский лидер может демонстрировать готовность к эскалации, но в реальности не является ни фанатиком, ни самоубийцей, однако готов пожертвовать либерально-демократическими принципами ради выгоды.
«Трамп может сделать вид, что он как бы готов к ядерному апокалипсису. Но я думаю, что он не готов», — уверен Дугин.
Он охарактеризовал импульсивность Трампа в украинском вопросе как «бурную деменцию», отметив, однако, наличие в ней определённой логики. Эксперт подчеркнул, что президент США лавирует между неоконсервативным лагерем и движением MAGA, дистанцируясь от обеих групп, когда их требования становятся чрезмерными.
Ранее Дональд Трамп озвучил предложение для России и Украины остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чём-то позже». В Кремле уже ответили на предложение Трампа остановить конфликт на текущих позициях. В свою очередь политолог спрогнозировал реакцию Путина на идею Трампа.
