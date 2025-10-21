Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили приём и отправление рейсов
Обложка © Life.ru
Росавиация ввела временные ограничения на приём и отправление воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного. Согласно данным представителя ведомства, меры приняты в целях обеспечения безопасности полётов.
В настоящее время обе воздушные гавани временно приостановили выполнение авиарейсов. Пассажирам, планировавшим вылеты из этих аэропортов, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов у своих авиаперевозчиков.
Кроме того, ограничения действуют ещё в шести российских авиагаванях. В настоящий момент закрыты аэропорты в Краснодаре, Геленджике, Тамбове, Волгограде, Нижнем Новгороде и Сочи.
