Лувр открылся для посетителей спустя три дня после ограбления
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergii Figurnyi
Лувр в Париже возобновил работу для посетителей после трёхдневного перерыва, вызванного масштабным ограблением. Об этом сообщил французский телеканал LCI со ссылкой на администрацию музея.
Однако попасть в «Галерею Аполлона», откуда были похищены драгоценности, не получится. На данный момент дверь в помещение остаётся закрытой.
По предварительным данным, преступники похитили девять ценных экспонатов из коллекции Наполеона III, включая ожерелье, брошь и тиару. Существуют опасения, что похищенные артефакты могут быть проданы на чёрном рынке или переплавлены.
В ходе расследования неподалёку от музея была обнаружена сломанная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. При этом главная жемчужина коллекции — знаменитый бриллиант «Регент» массой более 140 каратов — не пострадал. Парижская прокуратура начала расследование, поручив его специализированной «Бригаде по борьбе с бандитизмом» при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.
В настоящее время продолжается поиск преступников.
Напомним, что 19 октября Лувр стал жертвой одного из масштабных ограблений в мире. Четверо злоумышленников, воспользовавшись автовышкой, проникли в музей и похитили девять ценных ювелирных изделий. Полиция считает, что это было тщательно спланированное преступление. Создатель Telegram Павел Дуров предложил выкупить украденное, но намерен передать их не парижскому Лувру, а его филиалу в Абу-Даби, мотивируя это большей безопасностью. Музей оценил ущерб от кражи в 88 миллионов евро.
