Лувр открылся для посетителей спустя три дня после ограбления

Лувр в Париже возобновил работу для посетителей после трёхдневного перерыва, вызванного масштабным ограблением. Об этом сообщил французский телеканал LCI со ссылкой на администрацию музея.

Однако попасть в «Галерею Аполлона», откуда были похищены драгоценности, не получится. На данный момент дверь в помещение остаётся закрытой.

По предварительным данным, преступники похитили девять ценных экспонатов из коллекции Наполеона III, включая ожерелье, брошь и тиару. Существуют опасения, что похищенные артефакты могут быть проданы на чёрном рынке или переплавлены.

В ходе расследования неподалёку от музея была обнаружена сломанная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III. При этом главная жемчужина коллекции — знаменитый бриллиант «Регент» массой более 140 каратов — не пострадал. Парижская прокуратура начала расследование, поручив его специализированной «Бригаде по борьбе с бандитизмом» при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей.

В настоящее время продолжается поиск преступников.