23 октября, 09:39

В Копейске после взрыва на заводе устанавливают местонахождение 12 человек

Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Копейске после взрыва на заводе устанавливают местонахождение 12 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение ещё 12 сотрудников предприятия уточняется», — написал Текслер и добавил, что в настоящее время идут поисково-спасательные работы.

СК возбудил уголовное дело по факту взрыва завода в Копейске

Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Оксана Попова
