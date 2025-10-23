В Копейске после взрыва на заводе устанавливают местонахождение 12 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение ещё 12 сотрудников предприятия уточняется», — написал Текслер и добавил, что в настоящее время идут поисково-спасательные работы.