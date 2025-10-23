В Копейске после взрыва на заводе устанавливают местонахождение 12 человек
Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Копейске после взрыва на заводе устанавливают местонахождение 12 человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«По последней информации, в результате взрыва на предприятии в Копейске погибли 10 человек. Местонахождение ещё 12 сотрудников предприятия уточняется», — написал Текслер и добавил, что в настоящее время идут поисково-спасательные работы.
Напомним, взрыв на предприятии в Копейске прогремел вечером 22 октября, в результате погибло 10 человек. Людям оказывается вся необходимая помощь, угрозы городу нет. Версия с прилётом БПЛА не подтвердилась. В районе Копейска введён режим ЧС, а 24 октября объявлен в городе днём траура после трагедии.
