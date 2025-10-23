Евросоюз ввел санкции против уфимского ОДК-УМПО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / U. J. Alexander
Евросоюз ввёл санкции против ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО), входящего в «Ростех».
Причиной стали соглашения о финансировании ОДК и ОДК-УМПО на 27,5 млрд рублей, которые, по мнению Брюсселя, усилили стратегическое значение предприятия. В ЕС утверждают, что УМПО оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу, поставляя военную технику и оборудование.
Напомним, 23 октября был официально утверждён 19-й пакет антироссийских санкций ЕС. В частности, в него вошли свыше 100 танкеров, 21 физлицо и 41 организация. В частности, в списке АвтоВАЗ и его глава Максим Соколов, помощник зампреда Совбеза Дмитрия Медведева Олег Осипов и ряд других лиц и организаций — даже компания, зарегистрированная в США. Также ЕС отчитался о начале подготовки 20-го пакета санкций.
