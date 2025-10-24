Срыв встречи президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа может оказаться выгодным для России в переговорном процессе. Отмена саммита больше свидетельствует, что Вашингтон не готов к конструктивному обсуждению украинского вопроса, заявили эксперты в разговоре с изданием «Взгляд».

Трамп объяснил свой шаг отсутствием перспектив для компромисса, одновременно объявив о новых санкциях против российских нефтяных компаний. Военный обозреватель Евгений Поддубный полагает, что причиной отмены встречи стало несогласие президента США с позицией Москвы после изучения предложенного НАТО «мирного плана».

При этом введённые санкции — это безуспешная попытка заставить Россию пойти на уступки, заявил экономист Иван Лизан. Главное разногласие заключается в подходах к урегулированию: Запад настаивает на простом прекращении огня, что позволит Киеву восстановить боеспособность, в то время как Россия требует устранения первопричин конфликта.

По мнению эксперта Марата Баширова, перерыв в диалоге даст России возможность укрепить свои позиции на поле боя, что в конечном итоге вынудит Запад принять российские условия мира. Политолог Алексей Чеснаков подчеркнул стремление американского президента к быстрым и беспроблемным победам.