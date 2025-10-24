Сектор Газа
24 октября, 08:52

СК завёл дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажке в Красногорске

Следствие возбудило уголовные дела по статье о теракте после украинских атак на города Белгородской и Московской областей, что привело к ранениям мирных жителей, в частности дрон ВСУ попал по жилому дому в Красногорске, среди пострадавших есть ребёнок. Об этом рассказали в СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а,в» ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в тексте.

Всего за последнее время в указанных регионах пострадало свыше 20 мирных жителей, среди них числятся несовершеннолетние, отметили в ведомстве.

Напомним, что под утро 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненного при взрыве малыша выносили в крови из здания на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших. Он подчеркнул, что все находятся в сознании. Раненый мальчик отправлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля, рядом с ним сейчас бабушка. Жителям повреждённого дома пообещали помочь с временным жильём.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Московская область
  • Белгородская область
