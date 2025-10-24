СК завёл дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажке в Красногорске

Следствие возбудило уголовные дела по статье о теракте после украинских атак на города Белгородской и Московской областей, что привело к ранениям мирных жителей, в частности дрон ВСУ попал по жилому дому в Красногорске, среди пострадавших есть ребёнок. Об этом рассказали в СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России по факту атак украинских боевиков на Белгородскую и Московскую области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «а,в» ч.2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в тексте.

Всего за последнее время в указанных регионах пострадало свыше 20 мирных жителей, среди них числятся несовершеннолетние, отметили в ведомстве.