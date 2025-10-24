Атаковавший жилой дом в Красногорске БПЛА был начинён мощной взрывчаткой

Атаковавший жилое здание в Красногорске беспилотник был начинён взрывчатым веществом высокой мощности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Понятно, что дрон был достаточно мощный, потому что разнесло всю квартиру. Я думаю, там тротиловый эквивалент был приличный, если уж ни стен, ничего не осталось», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, дрон использовался с серьёзным зарядом, судя по масштабу разрушений в квартире. Колесник предположил, что тротила было немало, учитывая полное уничтожение стен и перекрытий.