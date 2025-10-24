Атаковавший жилой дом в Красногорске БПЛА был начинён мощной взрывчаткой
Обложка © Telegram / Дмитрий Волков — глава городского округа Красногорск
Атаковавший жилое здание в Красногорске беспилотник был начинён взрывчатым веществом высокой мощности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Понятно, что дрон был достаточно мощный, потому что разнесло всю квартиру. Я думаю, там тротиловый эквивалент был приличный, если уж ни стен, ничего не осталось», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, дрон использовался с серьёзным зарядом, судя по масштабу разрушений в квартире. Колесник предположил, что тротила было немало, учитывая полное уничтожение стен и перекрытий.
Напомним, что под утро 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненного при взрыве малыша выносили в крови из здания на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших. Он подчеркнул, что все находятся в сознании. Раненый мальчик отправлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля, рядом с ним сейчас бабушка. Жителям повреждённого дома пообещали помочь с временным жильём.
