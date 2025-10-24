Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 09:18

Атаковавший жилой дом в Красногорске БПЛА был начинён мощной взрывчаткой

Обложка © Telegram / Дмитрий Волков — глава городского округа Красногорск

Обложка © Telegram / Дмитрий Волков — глава городского округа Красногорск

Атаковавший жилое здание в Красногорске беспилотник был начинён взрывчатым веществом высокой мощности. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Понятно, что дрон был достаточно мощный, потому что разнесло всю квартиру. Я думаю, там тротиловый эквивалент был приличный, если уж ни стен, ничего не осталось», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, дрон использовался с серьёзным зарядом, судя по масштабу разрушений в квартире. Колесник предположил, что тротила было немало, учитывая полное уничтожение стен и перекрытий.

СК завёл дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажке в Красногорске
СК завёл дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажке в Красногорске

Напомним, что под утро 24 октября ВСУ атаковали жилой дом в Красногорске, в результате чего пострадали четверо взрослых и один ребёнок. Раненного при взрыве малыша выносили в крови из здания на носилках. Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших. Он подчеркнул, что все находятся в сознании. Раненый мальчик отправлен в Детский клинический центр им. Л. Рошаля, рядом с ним сейчас бабушка. Жителям повреждённого дома пообещали помочь с временным жильём.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar