Трамп анонсировал подписание нового мирного договора с его участием

Таиланд и Камбоджа в ближайшее дни подпишут мирный договор. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я направляюсь в Малайзию, где подпишу великий мирный договор, который я с гордостью организовал между Камбоджей и Таиландом. По прибытии я встречусь с их замечательным премьер-министром», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также отметил, что мирный договор подпишут сразу после его прибытия, чтобы все могли стать свидетелями этого важного события.

В субботу кабинет министров сообщил, что премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун из-за смерти королевы-матери Сирикит попросил перенести подписание декларации между Таиландом и Камбоджей. В итоге церемония состоится не в 9:30 мск, как планировалось, а около 6:00 мск, когда ожидают прибытие Трампа.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей имеет глубокие исторические корни и связан в первую очередь с территориальными спорами. Основные разногласия сосредоточены вокруг пограничных храмовых комплексов, таких как Прэахвихеа и Та Моан Тхом, которые обе страны считают своими. Эти споры основаны на колониальных картах 1907 года, составленных при французском правлении, но интерпретируемых сторонами по-разному.

В 1962 году Международный суд ООН признал Прэахвихеа частью Камбоджи, однако Таиланд долгое время оспаривал это решение. Напряжённость периодически перерастала в вооружённые столкновения, особенно в 2008 и 2011 годах, а в 2025 году конфликт вновь обострился из-за взаимных обвинений в провокациях и применения силы. Кроме территориальных споров, между странами существует глубокая историческая неприязнь, уходящая корнями в эпоху соперничества древних империй. Культурные разногласия, например, о происхождении муай-тай и кун-кхмер, также усиливают напряжённость.