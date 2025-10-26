Генпрокуратура требует изъять 77 объектов недвижимости у экс-мэра Сочи

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 77 объектов недвижимости и другие активы бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского на общую сумму 1,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомлённые источники.

Среди активов, которые надзорное ведомство хочет изъять, значатся элитное жильё в Санкт-Петербурге рядом с Эрмитажем, пять автомобилей Mercedes, 14 квартир в Геленджике, Сочи, Москве и Петербурге. Хостинский районный суд Сочи уже наложил обеспечительный арест на имущество и счета ответчиков.

Иск об обращении активов в государственную собственность поступил в суд 16 октября. Представители защиты, как отмечает издание, утверждают, что законность приобретения всего имущества подтверждена соответствующими документами.