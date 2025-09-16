Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в СИЗО
Янина Копайгородская. Обложка © VK / Янина Копайгородская
В Москве Люблинский суд отклонил иск Янины Копайгородской, жены экс-мэра Сочи, арестованной по делу о коррупции, с просьбой содержать её малолетних детей вместе с ней в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила её адвокат Елизавета Меткина.
«Когда Копайгородская обратилась к администрации СИЗО-6 с законной просьбой разрешить находиться под стражей вместе с младшими детьми, а закон и условия в женском СИЗО предусматривают такую возможность, то ей было отказано», — сказала она.
Защита Копайгородской намерена обжаловать решение суда и будет добиваться воссоединения детей с матерью. Адвокат отметила, что на свиданиях с защитниками женщина постоянно плачет, не находит себе места и интересуется исключительно судьбой своих детей.
Напомним, что Янина Копайгородская 12 ноября 2024 года стала фигуранткой уголовного дела о растрате в особо крупном размере. После допроса её задержали следователи, а Мещанский суд Москвы первоначально избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Позднее решение было изменено — Копайгородскую отправили в СИЗО. Кроме того, в материалах дела появилось новое обвинение: по версии следствия, женщина угрожала свидетелям убийством, требуя ложных показаний. В связи с этим под стражу был взят ещё один фигурант. Параллельно Копайгородская продолжает оспаривать своё увольнение с военной службы и обращалась в разные военные суды с соответствующими исками.