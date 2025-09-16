Суд не разрешил жене экс-мэра Сочи забрать детей в СИЗО

В Москве Люблинский суд отклонил иск Янины Копайгородской, жены экс-мэра Сочи, арестованной по делу о коррупции, с просьбой содержать её малолетних детей вместе с ней в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила её адвокат Елизавета Меткина.

«Когда Копайгородская обратилась к администрации СИЗО-6 с законной просьбой разрешить находиться под стражей вместе с младшими детьми, а закон и условия в женском СИЗО предусматривают такую возможность, то ей было отказано», — сказала она.