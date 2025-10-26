Военный эксперт раскрыл секреты российской крылатой ракеты «Буревестник»

Ракета «Буревестник» представляет собой принципиально новый вид стратегического вооружения, способный кардинально изменить глобальный баланс сил. Её уникальность заключается в использовании ядерной энергетической установки, позволяющей осуществлять полёты практически неограниченной продолжительности — от нескольких лет до десятилетий, подчеркнул обозреватель kp.ru, полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, в конструкции ракеты применяется реактор на быстрых нейтронах или радиоизотопные термоэлектрические генераторы, обеспечивающие длительную работу двигателя без радиоактивных выбросов. Эта технология стала ответом на неудачные американские разработки 1960-х годов, такие как проект «Плутон», который был закрыт из-за проблемы радиоактивного выхлопа.