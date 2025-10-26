Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 14:12

Военный эксперт раскрыл секреты российской крылатой ракеты «Буревестник»

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Ракета «Буревестник» представляет собой принципиально новый вид стратегического вооружения, способный кардинально изменить глобальный баланс сил. Её уникальность заключается в использовании ядерной энергетической установки, позволяющей осуществлять полёты практически неограниченной продолжительности — от нескольких лет до десятилетий, подчеркнул обозреватель kp.ru, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Месседж за Атлантику»: Просчитаны шаги Трампа после слов Путина о «Буревестнике»
«Месседж за Атлантику»: Просчитаны шаги Трампа после слов Путина о «Буревестнике»

По его словам, в конструкции ракеты применяется реактор на быстрых нейтронах или радиоизотопные термоэлектрические генераторы, обеспечивающие длительную работу двигателя без радиоактивных выбросов. Эта технология стала ответом на неудачные американские разработки 1960-х годов, такие как проект «Плутон», который был закрыт из-за проблемы радиоактивного выхлопа.

Способность «Буревестника» преодолевать до 14 000 километров и отсутствие сплошного радиолокационного поля делают его исключительно эффективным инструментом стратегического сдерживания. Появление этого оружия в арсенале России вызывает серьёзную озабоченность у зарубежных конкурентов, признающих его потенциал для изменения расклада сил в ядерном противостоянии, отметил военный эксперт.

Ракета «Буревестник» с ядерной установкой поразила мишень за 14 тыс. км. И это не предел
Ракета «Буревестник» с ядерной установкой поразила мишень за 14 тыс. км. И это не предел

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, ядерные силы России являются одними из мощнейших в мире прямо сейчас. Также глава государства поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Новости науки
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar