Военный эксперт раскрыл секреты российской крылатой ракеты «Буревестник»
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Ракета «Буревестник» представляет собой принципиально новый вид стратегического вооружения, способный кардинально изменить глобальный баланс сил. Её уникальность заключается в использовании ядерной энергетической установки, позволяющей осуществлять полёты практически неограниченной продолжительности — от нескольких лет до десятилетий, подчеркнул обозреватель kp.ru, полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, в конструкции ракеты применяется реактор на быстрых нейтронах или радиоизотопные термоэлектрические генераторы, обеспечивающие длительную работу двигателя без радиоактивных выбросов. Эта технология стала ответом на неудачные американские разработки 1960-х годов, такие как проект «Плутон», который был закрыт из-за проблемы радиоактивного выхлопа.
Способность «Буревестника» преодолевать до 14 000 километров и отсутствие сплошного радиолокационного поля делают его исключительно эффективным инструментом стратегического сдерживания. Появление этого оружия в арсенале России вызывает серьёзную озабоченность у зарубежных конкурентов, признающих его потенциал для изменения расклада сил в ядерном противостоянии, отметил военный эксперт.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, ядерные силы России являются одними из мощнейших в мире прямо сейчас. Также глава государства поручил определить класс оружия для ракеты «Буревестник».