«Буревестник» может несколько дней «висеть» в воздухе, выжидая момент для атаки

Новейшая российская крылатая ракета «Буревестник» может удерживаться в воздухе на протяжении нескольких дней перед тем, как обрушиться на цель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечают авторы, ключевая особенность комплекса — ядерная двигательная установка, рассчитанная на сверхдальние полёты и длительное пребывание в воздухе.

Такой двигатель превосходит традиционные турбореактивные и турбовентиляторные по автономности, не ограничиваясь привычным запасом топлива. В материале подчёркивается, что это даёт ракете возможность «зависать» в заданном районе в течение продолжительного времени, прежде чем атаковать цель.