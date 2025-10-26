Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

26 октября, 14:07

«Буревестник» может несколько дней «висеть» в воздухе, выжидая момент для атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BPTU

Новейшая российская крылатая ракета «Буревестник» может удерживаться в воздухе на протяжении нескольких дней перед тем, как обрушиться на цель. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечают авторы, ключевая особенность комплекса — ядерная двигательная установка, рассчитанная на сверхдальние полёты и длительное пребывание в воздухе.

Такой двигатель превосходит традиционные турбореактивные и турбовентиляторные по автономности, не ограничиваясь привычным запасом топлива. В материале подчёркивается, что это даёт ракете возможность «зависать» в заданном районе в течение продолжительного времени, прежде чем атаковать цель.

«Путин в ответ – «Буревестник»: Рютте попал в неловкое положение после лжи о России
Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что крылатая ракета «Буревестник» успешно прошла все испытания. По его словам, аналогов у этого оружия в мире пока нет. Эксперты сейчас уточняют характеристики этой новейшей ракеты. А начальник Генштаба ВС РФ Герасимов отметил, что ракета «Буревестник» с ядерной установкой на испытаниях поразила условную мишень за 14 тыс. км. Это не предел.

BannerImage
Владимир Озеров
