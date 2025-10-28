Минлесхоз Приамурья подал иск к «Ангаре» на 535 тысяч за крушение Ан-24

Суд Иркутской области получил исковое заявление от Минлесхоза Амурской области к авиакомпании «Ангара». Истец требует возмещения ущерба лесному фонду, возникшего после аварии пассажирского самолёта Ан-24. Об этом сказано в материалах Арбитражного суда Иркутской области.

«Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Авиакомпания «Ангара» с требованием о взыскании ущерба причинённого лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолёта АН-24 на территории лесного участка в квартале 183 часть выдела 18 Тындинского участкового лесничества ГКУ Амурской области «Тындинского лесничества» в размере 535 004 руб», — говорится в заявлении.

Исковое заявление оформлено в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ, что позволяет суду проводить рассмотрение по упрощённой процедуре. Отзыв на иск от ответчика ожидается до 12 ноября.