28 октября, 04:54

Минлесхоз Приамурья подал иск к «Ангаре» на 535 тысяч за крушение Ан-24

Обложка © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Суд Иркутской области получил исковое заявление от Минлесхоза Амурской области к авиакомпании «Ангара». Истец требует возмещения ущерба лесному фонду, возникшего после аварии пассажирского самолёта Ан-24. Об этом сказано в материалах Арбитражного суда Иркутской области.

«Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Авиакомпания «Ангара» с требованием о взыскании ущерба причинённого лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолёта АН-24 на территории лесного участка в квартале 183 часть выдела 18 Тындинского участкового лесничества ГКУ Амурской области «Тындинского лесничества» в размере 535 004 руб», — говорится в заявлении.

Исковое заявление оформлено в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ, что позволяет суду проводить рассмотрение по упрощённой процедуре. Отзыв на иск от ответчика ожидается до 12 ноября.

Напомним, 24 июля в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Выжить не удалось никому. Ранее Росавиация лишила авиакомпанию «Ангара» лицензии на коммерческие перевозки с 5 ноября. Причиной стали нарушения норм безопасности.

